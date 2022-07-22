Sahneye para atıldı, Murda fena fırçaladı! Verdiği cevap sosyal medyaya damga vurdu
Çıkardığı "AYA" şarkısıyla adını duyuran, şarkılarıyla hafızalara kazınan sevilen rapçi Murda geçtiğimiz günlerde Hadise ile "İmdat" şarkısını çıkarmış gündeme oturmuştu. Bodrum'da konser veren Murda'nın sahnesine Hadise konuk olmuş, dansları sosyal medyaya damga vurmuştu. Önceki akşam beachte sahne alan ünlü rapçi tatsız bir olay yaşadı. Sahnede kendisine para atılınca sinirlerine hakim olamayarak " "Fakir mi görünüyoruz sana. Dansöz müyüz!" dedi.
"AYA" şarkısıyla adını milyonlara duyuran rapçi Murda geçtiğimiz günlerde Hadise ile ortak çıkardıkları "İmdat" şarkısı ile konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan ünlü rapçiye sevilen şarkıcı Hadise konuk olmuş, birlikte söyledikleri şarkıya eşlik eden dans sosyal medyada viral olmuştu. Önceki akşam beachte konser veren Murda, kendisine sahnede para atan dinleyici ile tatsız bir an yaşayarak "Fakir mi görünüyoruz sana. Dansöz müyüz!" dedi. İşte haberin detayları...
Ünlü rapçi Murda, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gerçekleştirdikleri ortak çalışma olan 'İmdat' şarkısı ile yeniden gündeme geldi. Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan rapçi Murda'ya ünlü şarkıcı Hadise, konuk olmuş ve hayranlarıyla güzel vakit geçirmişlerdi. Bugün ise bir beach'te konser veren ünlü rapçi, kendisine sahnede para fırlatan bir seyircisine sinirlendi. Murda konser sırasında hayranının kendisine para fırlatmasına kızdı. İşte Murda'nın kendisine para fırlatan hayranına verdiği o sert cevap!
Ünlü şarkıcı Murda, geçtiğimiz günlerde Hadise ile ortak çalışma yaptı ve iki ünlü şarkıcı 'İmdat' şarkısını birlikte seslendirdi.
Ünlü şarkıcı Murda, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.