Sahnedeki cesur tarzıyla bilinen Gülşen bu defa bambaşka! O kıyafet herkesi dumura uğrattı

Türk pop müziğinin en iddialı ve en çok gündeme gelen isimlerinden Gülşen, Zorlu PSM sahnesinde bu kez bambaşka bir görünüşle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yıllardır cesur ve dikkat çekici sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen sanatçı, bu kez bambaşka bir kıyafet tercih etti. Sahneye alışılmışın dışında, sade ama güçlü bir tarzla çıkan Gülşen, tarzıyla büyük alkış topladı.