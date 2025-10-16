Sahnedeki cesur tarzıyla bilinen Gülşen bu defa bambaşka! O kıyafet herkesi dumura uğrattı
Şarkıcı Gülşen, yıllardır sahneye giydiği kıyafetlerle çok konuşuluyor. Sahnede sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, her giydiğiyle de gündemin merkezine yerleşiyor. Son sahnesinde öyle bir kıyafet giydi ki, herkes dumura uğradı. Kimse bunu beklemiyordu...
Türk pop müziğinin en iddialı ve en çok gündeme gelen isimlerinden Gülşen, Zorlu PSM sahnesinde bu kez bambaşka bir görünüşle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yıllardır cesur ve dikkat çekici sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen sanatçı, bu kez bambaşka bir kıyafet tercih etti. Sahneye alışılmışın dışında, sade ama güçlü bir tarzla çıkan Gülşen, tarzıyla büyük alkış topladı.
CESURDAN ZARİFE: GÜLŞEN'İN YENİ TARZI
Klasik beyaz gömlek ve siyah kravatla tamamladığı takım elbisesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, maskülen ama zarif bir şıklık sergiledi. Gülşen'in bu tarz seçimi, "cesur kombinlerden klasik şıklığa dönüş" olarak yorumlandı.
İşte Gülşen'in çok konuşulan sahne tarzı...