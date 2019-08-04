Sahnede şarkı sözünü unuttu Teoman yaptığı hareketle şaşkına çevirdi

Sormam lazım: Teoman, “Sözleri unutmuşum, ekip arkadaşlarıma sormam lazım” diyerek, gecenin en ilginç anlarına imza attı. Öte yandan Teoman’ı dinlemeye gelenler arasında Seçkin Piriler ve Göksel gibi ünlü isimler de vardı.