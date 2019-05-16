Sahne ücretlerini paylaşmıştı! Yıldız Tilbe bu sefer Twitter'dan İrem Derici'ye şarkı verdi!
Sosyal medyayı aktif kullanan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yanlışlıkla sahne ücretlerini paylaşmıştı. Bu sefer ise Tilbe, Twitter üzerinden İrem Derici'ye şarkı verdi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yanlışlıkla konserlerinden alacağı ücretlerin yazılı olduğu bir belgeyi paylaşan Yıldız Tilbe, İrem Derici'ye şarkı verdi. Yaptığı paylaşımı kısa sürede silen Yıldız Tilbe sonrasında da meslektaşı İrem Derici’ye çağrıda bulunmuş ve onunla konuşmak istediğini ancak ulaşamadığını söylemişti.
Yıldız Tilbe, Twitter hesabından İrem Derici'ye, ''İrem Derici burada mısın, bir şey diyecektim telefon bulamadım. Benimla diyılsın'' twitleriyle ulaşmaya çalıştı, onunla konuşmak istediğini ancak ulaşamadığını söyledi. İrem Derici, Yıldız Tilbe'den gelen mesajı geç gördü.
Derici, Tilbe'nin ona ulaşmaya çalıştığını fark ettiğinde Twitter hesabından, ''Buradayım idolüm'' diyerek cevap verdi.
İrem Derici, Tilbe tarafından gelen mesajı geç gördüğü için yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaşınca ikili yeniden konuştu ve İrem Derici de Tilbe imzalı şarkıyı kaptı.