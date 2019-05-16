Sahne ücretlerini paylaşmıştı! Yıldız Tilbe bu sefer Twitter'dan İrem Derici'ye şarkı verdi!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yanlışlıkla konserlerinden alacağı ücretlerin yazılı olduğu bir belgeyi paylaşan Yıldız Tilbe, İrem Derici'ye şarkı verdi. Yaptığı paylaşımı kısa sürede silen Yıldız Tilbe sonrasında da meslektaşı İrem Derici’ye çağrıda bulunmuş ve onunla konuşmak istediğini ancak ulaşamadığını söylemişti.