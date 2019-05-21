Sahne ücretleri olay olan Yıldız Tilbe'den şaşırtıcı bir itiraf geldi

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Kameraları gören Tilbe, şaşkınlığını gizleyemedi. Önce şaşıran Tilbe ardından gülümseyerek poz verdi. Yıldız Tilbe, "Beni nereden görüp yakaladınız?'' diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yeni bir single çıkarmak üzere olduğunu belirtti.