Sahne ücretleri olay olan Yıldız Tilbe'den şaşırtıcı bir itiraf geldi
Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla sahne kazançlarını Twitter hesabından paylaşan Yıldız Tilbe, şaşırtıcı bir itirafta bulundu.
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Kameraları gören Tilbe, şaşkınlığını gizleyemedi. Önce şaşıran Tilbe ardından gülümseyerek poz verdi. Yıldız Tilbe, "Beni nereden görüp yakaladınız?'' diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yeni bir single çıkarmak üzere olduğunu belirtti.
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Televizyon programı yapmak isteyip istemediği sorulan Tilbe, "Evet istiyorum. Ama galiba kanallar beni istemiyor” diyerek samimi bir itirafta bulundu.
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Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yanlışlıkla aldığı sahne ücretlerini paylaşması olay olmuştu.
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Yıldız Tilbe yanlışlıkla paylaştığı iş takvimini apar topar yayından kaldırmıştı.
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