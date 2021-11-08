'Şahlar' Ercan Kıvrak İlkokulu'nda buluştu! 175 minik santranççı yarıştı
BALIKESİR Valiliği'nin Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde Ulusal düzeyde yapılan “Ercan Kıvrak İlkokulu Satranç Turnuvası” düzenlenen ödül töreniyle sona erdi...
Balıkesir'in başarılı ilkokullarından Ercan Kıvrak İlkokulu satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. Balıkesir Valiliği'nin Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında düzenlenen turnuvada 4 kategoride 254 kayıtlı sporcudan 175 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Ercan Kıvrak İlkokulu'nda düzenlenen törenle verildi. Ercan Kıvrak İlkokulu, BİGEP kapsamında, satranç, halk oyunları, resim, müzik, spor, akıl oyunları alanlarında atölyeler kurarak öğrencilerin daha iyi yetişmesi için kurslar düzenliyor.
Balıkesir Valiliği'nin Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde ulusal düzeyde yapılan “Ercan Kıvrak İlkokulu Satranç Turnuvası” ödül töreni ile sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliğimizin destekleriyle Ercan Kıvrak İlkokulu'nda yapılan turnuva 8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı, 14 Yaş ve Altı ve Açık olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.
Toplamda 4 kategoride 254 kayıtlı sporcudan 175 sporcu katılım sağlarken, Ercan Kıvrak İlkokulu Satranç Turnuvası'nda 9 satranç hakemi görev yaptı. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından başarılı olan minik sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Ercan Kıvrak İlkokulu Turnuvası ödül törenine İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Hasan Hüroğlu, Turnuva hakemleri, Okul Müdürü Ekrem Açıkgöz, Müdür Yardımcısı Elif Turhan, öğretmenler, veliler ve sporcu öğrenciler katıldı.