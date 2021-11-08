'Şahlar' Ercan Kıvrak İlkokulu'nda buluştu! 175 minik santranççı yarıştı

Balıkesir Valiliği'nin Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde ulusal düzeyde yapılan “Ercan Kıvrak İlkokulu Satranç Turnuvası” ödül töreni ile sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliğimizin destekleriyle Ercan Kıvrak İlkokulu'nda yapılan turnuva 8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı, 14 Yaş ve Altı ve Açık olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.