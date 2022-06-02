Sahilden gidip topluyorlar bu taşlar altın kadar değerli!
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Özellikle sahil kesiminde bulunan bu taşlar değerleri ve faydaları ile araştırmacıların odak noktası oldu. Ekonomiye katkısı bulunabilecek değerli taşlar arasında 'dumanlı kuvars' taşının şifalı olduğu ve altın değerinde olduğu söylenildi.
Sağlık açısından da faydalı olduğu bilinen kuvars taşı halk tarafından ilgi gördü. Özellikle sahil kesimlerinde daha çok bulunan değerli taşlar aynı zamanda Karadeniz sahillerinin bazı bölgelerine kadar ulaşmakta.
''Altın kadar değerli''
Araştırmacılar tarafından odak noktası olan bu taşlar arasında en yoğun ilgiyi alan dumanlı kuvars taşının bir borsasının oluşturulması isteniyor. Sağlık açısından da faydalı olduğu bilinen kuvars taşının, ülkeye ihracat yoluyla girdiği ancak Karadeniz Bölgesi’nde bulunabildiği belirtiliyor.
Ekonomiye katkısı olabilir
Necla Özyurt, “Çok farklı taşları Fatsa bölgemizdeki sahilde bulmak mümkündür. Deniz kenarında oluyor ve çok şifalıdır. Ayrıca bu taşları özellikle İstanbul’da kuyumcular değerlendiriyorlar. Dumanlı kuvars, akit taşı ve küre taşları bulduklarım içinde yer alıyor. Tesadüf üzerine bu değerli taşlarla tanıştım. Fatsa bölgesinde bu çıkan özel taşların değerlendirilmesi gerekiyor. Altın kadar değerli taşların borsası olması gerekir. Benim düşüncem bu yönde. Yurtdışından yaptığımız ithalatla getirilen bu taşlar aslında bölgemizde, ülkemizde çok sayıda var. Bunları değerlendirmek için yetkilileri de göreve davet ediyorum” dedi.
“Bu taşları toplamaya hobi olarak devam ediyorum” diyen Özyurt, “Yetkililer bununla ilgili bir birim kurarsa bizler için de gelir kaynağı olur, bölgemize de ekonomik olarak katkı sağlanır. Şimdi topladığım taşlarla bileklik ve kolye çalışmaları yapıyorum. Kendim takıyor ve çevremdekiler bu değerli taşlardan yaptığım aksesuarları çok beğeniyor” diye konuştu.