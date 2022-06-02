Sahilden gidip topluyorlar bu taşlar altın kadar değerli!

Ekonomiye katkısı olabilir

Necla Özyurt, “Çok farklı taşları Fatsa bölgemizdeki sahilde bulmak mümkündür. Deniz kenarında oluyor ve çok şifalıdır. Ayrıca bu taşları özellikle İstanbul’da kuyumcular değerlendiriyorlar. Dumanlı kuvars, akit taşı ve küre taşları bulduklarım içinde yer alıyor. Tesadüf üzerine bu değerli taşlarla tanıştım. Fatsa bölgesinde bu çıkan özel taşların değerlendirilmesi gerekiyor. Altın kadar değerli taşların borsası olması gerekir. Benim düşüncem bu yönde. Yurtdışından yaptığımız ithalatla getirilen bu taşlar aslında bölgemizde, ülkemizde çok sayıda var. Bunları değerlendirmek için yetkilileri de göreve davet ediyorum” dedi.