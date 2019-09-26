Sahibi ölen köpeğin 1 hafta boyunca yaptığı herkesi şaşırttı

Tuvalette Çınar'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Hüseyin Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Hüseyin Çınar'ın yüzde 41 engelli olduğu, cebinden 2 bin 945 lira çıktığı belirtildi.