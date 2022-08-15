Sahibi gelse olacakları siz düşünün! 10 yıldır peşindeydi tırmanıp görüntüledi
BURSA'da bir kişi, 10 yıldır aradığı yılan kartalının yavrusunu yuvaya tırmanarak görüntüledi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan İbrahim Sargın, Uluabat gölü civarındaki farklı hayvanları görüntülemeye çalışıyor.
Bu zamana kadar çok sayıda yaralı hayvanı kurtaran Sargın gözle çok görülmeyen nadir türleri görüntülemeyi başardı.
Yaşadığı bölgede varlığını bildiği ama bir türlü görüntüleyemediği yılan kartalını 10 yıldır arayan Sargın, aradığı kuşun yuvasını buldu.
"Yılanlarla besleniyor"
Yılan kartalının yuvasına korkusuzca tırmanarak yuvanın içinde bulunan yavrularını görüntüleyen ve burada yavru kartalı inceleyen İbrahim Sargın, "Uzun yıllardır aradığım bir türdü, bu tür Uluabat gölündeki yılanlarla besleniyor. Ben de yuvasını bulup tırmanarak yavrusunu görüntülemeyi başardım" dedi.