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Sahibi gelse olacakları siz düşünün! 10 yıldır peşindeydi tırmanıp görüntüledi

İhlas Haber Ajansı
Sahibi gelse olacakları siz düşünün! 10 yıldır peşindeydi tırmanıp görüntüledi

BURSA'da bir kişi, 10 yıldır aradığı yılan kartalının yavrusunu yuvaya tırmanarak görüntüledi.

Sahibi gelse olacakları siz düşünün! 10 yıldır peşindeydi tırmanıp görüntüledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan İbrahim Sargın, Uluabat gölü civarındaki farklı hayvanları görüntülemeye çalışıyor.

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Sahibi gelse olacakları siz düşünün! 10 yıldır peşindeydi tırmanıp görüntüledi

Bu zamana kadar çok sayıda yaralı hayvanı kurtaran Sargın gözle çok görülmeyen nadir türleri görüntülemeyi başardı.

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Sahibi gelse olacakları siz düşünün! 10 yıldır peşindeydi tırmanıp görüntüledi

Yaşadığı bölgede varlığını bildiği ama bir türlü görüntüleyemediği yılan kartalını 10 yıldır arayan Sargın, aradığı kuşun yuvasını buldu. 

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Sahibi gelse olacakları siz düşünün! 10 yıldır peşindeydi tırmanıp görüntüledi

"Yılanlarla besleniyor"
Yılan kartalının yuvasına korkusuzca tırmanarak yuvanın içinde bulunan yavrularını görüntüleyen ve burada yavru kartalı inceleyen İbrahim Sargın, "Uzun yıllardır aradığım bir türdü, bu tür Uluabat gölündeki yılanlarla besleniyor. Ben de yuvasını bulup tırmanarak yavrusunu görüntülemeyi başardım" dedi.

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