Sahibi gelse olacakları siz düşünün! 10 yıldır peşindeydi tırmanıp görüntüledi

"Yılanlarla besleniyor"

Yılan kartalının yuvasına korkusuzca tırmanarak yuvanın içinde bulunan yavrularını görüntüleyen ve burada yavru kartalı inceleyen İbrahim Sargın, "Uzun yıllardır aradığım bir türdü, bu tür Uluabat gölündeki yılanlarla besleniyor. Ben de yuvasını bulup tırmanarak yavrusunu görüntülemeyi başardım" dedi.