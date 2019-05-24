Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı yine çok konuşulacak

Ali İhsan Yavuz, kendisini taklit eden Şahan Gökbakar'a esprili bir dille "Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi." demişti. Şahan Gökbakar, Ali İhsan Yavuz'a espriye açık bir siyasetçi olduğu için teşekkür ederek şu ifadeleri kullanmıştı: