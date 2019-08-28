Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı salladı... Bakın neye benzetti
Ailesiyle birlikte Yunan adalarında tatil yapan komedyen Şahan Gökbakar, beyaz teni ile dalga geçti. Ünlü komedyenin bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
Şahan Gökbakar, ailesiyle birlikte çıktığı tekne gezisinde 90'lı yıllara damga vuran Yaşar'ın ve Reyhan Karaca'nın şarkılarıyla eğlenmişti. Eşinin çektiği görüntülerde Gökbakar'ın 90'lı yıllara özlemini dile getirmesi neşeli hali dikkat çekmişti. Gökbakar, paylaşımına “Ah 90’lar neydi be. Neredesiniz 90’larda ergen olanlar hadi bakim kop kop kop not:kimsenin eli Selin gibi dokunmuyor detayına da dikkat çekerim” notunu düşmüştü. Eşi Selin Gökbakar'ın çektiği videolar, ünlü komedyenin takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutmuşlardı.
Ünlü komedyen şu sıralar eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte Yunan adalarında tatil yapıyor. Gökbakar tatilde de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Gökbakar, bu kez kendini beyaz teni dolayısıyla peynire benzetti.
Deniz üzerinde salıncakta sallanırken verdiği pozu Instagram hesabında paylaşan Şahan Gökbakar, bu karenin yanına "Siz hiç bir mağaranın önünde salıncakta sallanan bir hellim peyniri gördünüz mü?" notunu yazınca kısa sürede 121 bin beğeni aldı.
Sosyal medyayı sık kullanan ve gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağına yapılmak istenilen altın madeni ve kesilen ağaçlar için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanmıştı.