Şahan Gökbakar'ın son paylaşımı salladı... Bakın neye benzetti

Ünlü komedyen şu sıralar eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte Yunan adalarında tatil yapıyor. Gökbakar tatilde de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Gökbakar, bu kez kendini beyaz teni dolayısıyla peynire benzetti.