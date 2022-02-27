Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savunması
Ünlü komedyan Şahan Gökbakar, köşesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenskiy'i eleştiren Yılmaz Özdil'e Twitter hesabından sert çıktı!
Günlerdir gerilimin had safhada olduğu Ukrayna - Rusya krizi, 24 Şubat sabahı itibarı ile savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından Ukrayna'ya kara ve hava harekatı başlatıldı. Ukrayna'daki son durum Twitter başya olmak üzere tüm sosyal medya platformlarının ana gündemi haline gelirken, toplumsal olaylarla ilgili paylaşımlarıyla bilinen komedyen Şahan Gökbakar'ın Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş ile ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar, gerilimin ilk gününden bu yana dikkat çekmeye devam ediyor. Ukraynalı kadın mültecilere ilişkin çirkin esprilere verdiği tepkiyle sosyal medyada ön plana çıkan Gökbakar'ın Volodemir Zelenski’nin komedyenlikten Ukrayna Devlet Başkanlığı'na geçişini anlatan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e verdiği tepki de çok konuşuldu.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, dün kaleme aldığı yazısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski’nin komedyenlik geçmişine dikkat çekti.
Yılmaz Özdil: Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya
Özdil, Zelenskiy'in komedyenlikten devlet başkanlığına uzanan kariyerini konu ettiği yazısında “Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve devlet başkanı Zelenkiy için destek paylaşımında bulunan Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşmda isim vermeden Yılmaz Özdil’e tepki gösterdi."Bırak artık şu ‘komedyen, devlet başkanı oldu söylemlerini..." diyen Gökbakar, Twitter'dan Yılmaz Özdil'e karşı Zelenskiy'i savundu.