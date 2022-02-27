Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy savunması

Günlerdir gerilimin had safhada olduğu Ukrayna - Rusya krizi, 24 Şubat sabahı itibarı ile savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından Ukrayna'ya kara ve hava harekatı başlatıldı. Ukrayna'daki son durum Twitter başya olmak üzere tüm sosyal medya platformlarının ana gündemi haline gelirken, toplumsal olaylarla ilgili paylaşımlarıyla bilinen komedyen Şahan Gökbakar'ın Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş ile ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar, gerilimin ilk gününden bu yana dikkat çekmeye devam ediyor. Ukraynalı kadın mültecilere ilişkin çirkin esprilere verdiği tepkiyle sosyal medyada ön plana çıkan Gökbakar'ın Volodemir Zelenski’nin komedyenlikten Ukrayna Devlet Başkanlığı'na geçişini anlatan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e verdiği tepki de çok konuşuldu.