Şahan Gökbakar'dan Yeni Akit'e akaryakıt zammı cevabı asgari ücretten hesap yapmıştı

Yeni Akit "Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!" diye başlık attı: İlgili haberinde Gökbakar için "Son süreçte komedyenliğini bir kenara bırakıp, siyasetçi edası ile her konuda fikir beyan eden" nitelemesini kullanan Yeni Akit "Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!" başlığını attı. Gökbakar'dan Yeni Akit'e yanıt gecikmedi.