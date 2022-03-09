Şahan Gökbakar'dan Yeni Akit'e akaryakıt zammı cevabı asgari ücretten hesap yapmıştı
Komedyen Şahan Gökbakar akaryakıt zammı ile ilgili paylaşımlarına "Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyor" ifadeleriyle haber yapan Yeni Akit'e 'Ben Norveç vatandaşı mıyım' diye yanıt verdi.
Akaryakıt zamlarından asgari ücrete, Meclis lokantasındaki fiyatlardan elektrik faturalarına ve doğalgaz zammına kadar pek çok konuda kendine has üslubuyla yaptığı paylaşımlarla son günlerde dikkat çeken ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın benzin ve motorine gelen gece zamlarını eleştirdiği paylaşımlarını Yeni Akit haber yaptı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, akaryakıt zammını eleştirdiği için, Yeni Akit'in merceğine takıldı.
Yeni Akit "Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!" diye başlık attı: İlgili haberinde Gökbakar için "Son süreçte komedyenliğini bir kenara bırakıp, siyasetçi edası ile her konuda fikir beyan eden" nitelemesini kullanan Yeni Akit "Komik mi Şahan? Milyonları ceplerine doldurup 'halktan biri' rolünü kesiyorlar!" başlığını attı. Gökbakar'dan Yeni Akit'e yanıt gecikmedi.
Söz konusu habere ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.