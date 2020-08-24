Şahan Gökbakar'dan sağlık çalışanları için dikkat çeken tavsiye! Bakın ne önerdi
Karantina sürecini evinden çıkamayarak geçiren Şahan Gökbakar'dan sağlık çalışanları hakkında dikkat çekici bir öneri geldi.
Karantina süreci boyunca evinde ailesiyle beraber izole bir yaşam süren Şahan Gökbakar, normalleşme süreciyle beraber de kalabalığa karışmak yerine tekne tatilini tercih eden ünlü isimlerden biri oldu ve oldukça dikkatli olmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabından bu tatiline dair paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı son paylaşımla özellikle sağlık çalışanlarının gönlünü kazandı.
Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken bu virüsle en ön safta çarpışan sağlık çalışanları için daha fazla şey yapılması gerektiğini söyleyen Gökbakar, cansiperane bir şekilde çalışan sağlıkçılara teşekkürlerini sunarken onlara en az altı maaşlık ekstra bir ödeme yapılması gerektiğini söyledi.
Şahan Gökbakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu Covid 19 süresince göre yapan tüm sağlık çalışanları, hemşireler ve doktorlar en az altı maaş ekstra ödeme almalıdır. Ben karar verici olsam bir an düşünmezdim!''