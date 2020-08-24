Şahan Gökbakar'dan sağlık çalışanları için dikkat çeken tavsiye! Bakın ne önerdi

Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken bu virüsle en ön safta çarpışan sağlık çalışanları için daha fazla şey yapılması gerektiğini söyleyen Gökbakar, cansiperane bir şekilde çalışan sağlıkçılara teşekkürlerini sunarken onlara en az altı maaşlık ekstra bir ödeme yapılması gerektiğini söyledi.