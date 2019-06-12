Şahan Gökbakar'dan olay Milli Takım paylaşımı! 2 ismi topa tuttu

H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4 - 0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2 - 0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu. Arnavutluk ise puanını 6'ya yükseltti.