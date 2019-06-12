Şahan Gökbakar'dan olay Milli Takım paylaşımı! 2 ismi topa tuttu
Türkiye, deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup olurken ünlü komedyen Şahan Gökbakar, iki milli futbolcuyu isim vermeden eleştirdi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.
H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4 - 0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2 - 0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu. Arnavutluk ise puanını 6'ya yükseltti.
Vasatı aşamadık: Maçtan önce İzlanda'da yaşanan çirkin hadise karşılaşmanın önüne geçti ve Milli Takım, dün akşam oynanan müsabakada varlık gösteremedi ve ilk yenilgimizi aldık.
İsim vermeden Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yaşanan olayların ardından Milli Takım'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz ve Emre Belzöoğlu'nu eleştirdi. Burak Yılmaz'n paylaşımıyla Türk medyasının öğrendiği haberin gereksiz yere abartıldığını dile getiren Şahan Gökbakar şu ifadeleri kullandı;