Şahan Gökbakar'dan Meclis lokantası yemek fiyatları paylaşımı! Twitter'da isyan etti
Şahan Gökbakar Twitter'da Meclis yemekhanesinden adisyon fotoğrafı paylaştı. Toplumsal olaylarla ilgili paylaşımlarıyla bilinen ünlü komedyen sosyal medyadan isyan etti.
Toplumu ilgilendiren konularla ilgili paylaşımlarıyla ön plana çıkan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, art arda gelen zamların ardından elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüksek meblağlara, döviz kuru ve hayat pahalılığına ilişkin çok konuşulan ve gündem olan paylaşımlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Türkiye'de dolar kurundaki dalgalanmanın ardından enflasyonun en fazla hissedildiği alan olan gıda fiyatlarına yapılan art arda büyük zamlara yönelik tepkiler sosyal medyada en çok dikkat çeken gündemlerden biri haline geldi. Dolayısıyla maaşları nedeniyle sık sık gündem olan milletvekillerinin yemek yediği Meclis lokantasının fiyatları da bir kez daha tartışma konusu oldu. Gökbakar, kişisel Twitter hesabından Meclis lokantasında kesilen bir adisyonun fotoğrafını paylaşarak fiyatlara isyan etti.
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'ne ait adisyonu paylaştı.
Şahan Gökbakar isyan etti: Bu gerçek mi?
Fiyatlara isyan eden Gökbakar, "Bu gerçek mi? Yani siz Meclis'te gerçekten 2.5 liraya çorba icip, 18 liraya kebap yiyip, üstüne 4 liraya sütlaç mı yiyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.
Piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte birine denk geliyor: Adisyondaki fiyatların piyasa fiyatlarının neredeyse dörtte bir oranına denk gelmesine ilişkin tepkisini gösteren Şahan Gökbakar, geçim sıkıntısı çeken vatandaşın hayat pahalılığı karşısında, Meclis görevlilerinin çok uygun rakamlarda yemek yiyebilmesine adeta isyan etti.