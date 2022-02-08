Şahan Gökbakar'dan Meclis lokantası yemek fiyatları paylaşımı! Twitter'da isyan etti

Toplumu ilgilendiren konularla ilgili paylaşımlarıyla ön plana çıkan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, art arda gelen zamların ardından elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüksek meblağlara, döviz kuru ve hayat pahalılığına ilişkin çok konuşulan ve gündem olan paylaşımlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Türkiye'de dolar kurundaki dalgalanmanın ardından enflasyonun en fazla hissedildiği alan olan gıda fiyatlarına yapılan art arda büyük zamlara yönelik tepkiler sosyal medyada en çok dikkat çeken gündemlerden biri haline geldi. Dolayısıyla maaşları nedeniyle sık sık gündem olan milletvekillerinin yemek yediği Meclis lokantasının fiyatları da bir kez daha tartışma konusu oldu. Gökbakar, kişisel Twitter hesabından Meclis lokantasında kesilen bir adisyonun fotoğrafını paylaşarak fiyatlara isyan etti.