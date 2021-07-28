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Şahan Gökbakar'dan korona vaka artışına isyan: İtiş tepiş, öpüş kokuş...

Şahan Gökbakar'dan korona vaka artışına isyan: İtiş tepiş, öpüş kokuş...

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) yeni vaka sayısının 19 bin 761'e yükselmesinin ardından, ünlü komedyen Şahan Gökbakar Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar'dan korona vaka artışına isyan: İtiş tepiş, öpüş kokuş...

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Covid-19'da yeniden artışa geçen vaka sayılarına tepki gösterdi. Gökbakar, "Çok güzel gidiyoruz. Aşı falan olmadan, aynı şekilde itiş tepiş, öpüş kokuş, maskesiz mesafesiz devam" notunu yazdı.

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Şahan Gökbakar'dan korona vaka artışına isyan: İtiş tepiş, öpüş kokuş...

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) yeni vaka sayısının 19 bin 761'e yükselmesinin ardından, ünlü komedyen Şahan Gökbakar Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

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Şahan Gökbakar'dan korona vaka artışına isyan: İtiş tepiş, öpüş kokuş...

Gökbakar paylaşımında şöyle dedi: 

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Şahan Gökbakar'dan korona vaka artışına isyan: İtiş tepiş, öpüş kokuş...

"Günlük 20 bin vakayı yakaladık sonunda. Çok güzel gidiyoruz. Aşı falan olmadan, aynı şekilde itiş tepiş, öpüş kokuş, maskesiz mesafesiz devam.

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