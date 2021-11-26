Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak yorum

"Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın?"

Gökbakar, Instagram hesabından "2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim? Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın? Bu insanları ömür boyu men etmek lazım!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.