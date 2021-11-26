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Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak yorum

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak yorum

Komedyen Şahan Gökbakar, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği maçta taraftarların sahaya yabancı madde atmasına tepki gösterdi. Gökbakar, takımın ceza almasına sebep olacak taraftarlar için sert ifadeler kullandı.

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak yorum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında Aslan'ın 2-0 önde olduğu bölümde Marsilyalı futbolcular ve tribünler arasında gerginlik yaşandı. Guendzouzi'nin korner kullanacağı sırada tribünlerden sahaya madde atıldı. Galatasaray'da 'UEFA'dan da ceza alır mıyız?' endişesi yaşandı.

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Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak yorum

Galatasaray taraftarı olan sanatçı Şahan Gökbakar, sahaya yabancı madde atan taraftara sert sözlerle yüklendi.

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Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak yorum

"Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın?"

Gökbakar, Instagram hesabından "2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim? Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın? Bu insanları ömür boyu men etmek lazım!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak yorum
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