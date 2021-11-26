Şahan Gökbakar'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak yorum
Komedyen Şahan Gökbakar, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yendiği maçta taraftarların sahaya yabancı madde atmasına tepki gösterdi. Gökbakar, takımın ceza almasına sebep olacak taraftarlar için sert ifadeler kullandı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında Aslan'ın 2-0 önde olduğu bölümde Marsilyalı futbolcular ve tribünler arasında gerginlik yaşandı. Guendzouzi'nin korner kullanacağı sırada tribünlerden sahaya madde atıldı. Galatasaray'da 'UEFA'dan da ceza alır mıyız?' endişesi yaşandı.
Galatasaray taraftarı olan sanatçı Şahan Gökbakar, sahaya yabancı madde atan taraftara sert sözlerle yüklendi.
"Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın?"
Gökbakar, Instagram hesabından "2-0 önde olduğun maçta sahaya yabancı madde atmak nasıl bir cahilliktir kardeşim? Muslera top mu oynasın size laf mı anlatsın? Bu insanları ömür boyu men etmek lazım!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.