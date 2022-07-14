Şahan Gökbakar'dan Datça yangınıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: ''Yaka yaka devam edecek!''

Şahan Gökbakar, özellikle ülke gündemiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme sık sık gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene Türkiye'nin bazı yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili hem sosyal medyadan hem de sahada verdiği mücadele ve destekle ünlüler arasında en çok konuşulan ve taktir toplayan isimdi.