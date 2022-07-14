Şahan Gökbakar'dan Datça yangınıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: ''Yaka yaka devam edecek!''
Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla son zamanların en popüler ismi olan Şahan Gökbakar, geçtiğimiz sene Marmaris yangınıyla ilgili verdiği mücadeleyle en çok gündeme gelen ünlü isimdi. Bugünlerde Datça ve Çeşme'de gerçekleşen yangınlarla ilgili de yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bakın Gökbakar bu sefer neler söyledi...
Şahan Gökbakar, özellikle ülke gündemiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme sık sık gelen isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene Türkiye'nin bazı yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili hem sosyal medyadan hem de sahada verdiği mücadele ve destekle ünlüler arasında en çok konuşulan ve taktir toplayan isimdi.
Geçtiğimiz yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar, Datça'da süren orman yangınıyla ilgili paylaşımlar yaptı.
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Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangınla ilgili bölgedeki tanıdıklarından bilgi aldığını söyleyen Gökbakar, "Datça'da yangın artarak devam ediyor.
Maalesef gece bastırıyor yine. Alevler bütün gece yaka yaka devam edecek. İnşallah rüzgar azalır.