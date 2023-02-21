Şahan Gökbakar'dan 'çadır' isyanı! Milyarlarca lira yardım toplandı ama çadır yok
KAHRAMANMARAŞ depremlerinin ardından dün gece Hatay iki büyük depremle bir kez daha yıkıldı. Belediye Başkanı, "Hava soğuk, çadır yok, insanlar hasarlı evlere girip altında kaldı" diye isyan etti. Şahan Gökbakar da bunun üzerine sosyal medyadan patladı..
Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 10:00 itibariyle depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti, 18’i ağır 294 kişi yaralandı. Depremin ardından Defne ve Samandağ belediye başkanları, "Çadır olmadığı için hasarlı evlere girenler enkaz altında kaldı" dedi. Şahan Gökbakar deremden 15 gün sonra bile yaşanan çadır sorununa isyan etti.
Çadır sorunumuz hala çözülmedi
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz “‘Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar araçlarıyla güvenli yerlere kaçmaya çalışıyor. Ağır ve orta hasarlı binalar bu depremle yıkıldı. Bugüne kadar hava çok kötüydü. Çadırı olmayan vatandaşlar eve girmek zorunda kaldı. İnsanları bu şekilde ölüme terk etmenin anlamı yok. Vatandaşlarımız bir an önce çadır ihtiyacının karşılanmasını talep ediyor.” dedi.
Acil çadır istiyoruz, kimse evini bırakıp gitmez
Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel de “Kahramanmaraş’tan çok daha fazla hissettik. Şu an elektrik yok. İnsanların çığlıkları arasında koordine etmeye çalışıyoruz. Maraş depremini üçe katlayan bir depremdi. İnsanların feryatları var. Acil çadır istiyoruz. Burası metropol değil, taşra. Kimse evini bırakıp gitmez. Çadırkent kuracağımıza millete çadır versek daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
İnsanlar çadır diye yalvarıyor
Belediye başkanlarının bu sözleri sosyal medyada gündem olduktan sonra oyuncu Şahan Gökbakar hâlâ çadırların olmamasına isyan etti. Twittter hesabından televizyon kanallarının ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası kapsamında milyarlarca yardım toplandığını hatırlatan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı: