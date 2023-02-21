Şahan Gökbakar'dan 'çadır' isyanı! Milyarlarca lira yardım toplandı ama çadır yok

Acil çadır istiyoruz, kimse evini bırakıp gitmez

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel de “Kahramanmaraş’tan çok daha fazla hissettik. Şu an elektrik yok. İnsanların çığlıkları arasında koordine etmeye çalışıyoruz. Maraş depremini üçe katlayan bir depremdi. İnsanların feryatları var. Acil çadır istiyoruz. Burası metropol değil, taşra. Kimse evini bırakıp gitmez. Çadırkent kuracağımıza millete çadır versek daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.