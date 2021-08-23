Şahan Gökbakar'dan Bakan Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi

Son günlerde orman yangınlarında verdiği mücadele ve yaptığı yayınlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar, bu kez de okula başlayacak öğrenciler için bir paylaşımda bulundu. Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesine tepki gösterdi.