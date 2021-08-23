Şahan Gökbakar'dan Bakan Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, öğretmenlere ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki dolu bir mesaja yer verdi.
Son günlerde orman yangınlarında verdiği mücadele ve yaptığı yayınlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar, bu kez de okula başlayacak öğrenciler için bir paylaşımda bulundu. Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesine tepki gösterdi.
Çocukların, turistlerden daha az değere sahip olup olmadığını sorguladı
Gökbakar yaptığı paylaşımda, öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesini eleştirdi.
"Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız"
Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı herkesin tepkisini çekecek bir "Enjoy I'm vaccined" videosu hazırlamış ve gelecek olan turistlere, Türk turizm çalışanlarının aşılandığını göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" demişti.
Gökbakar, tepki çeken videoya ve Çavuşoğlu'nun sözlerine değinerek çocukların, turistlerden daha az değere sahip olup olmadığını sorguladı.