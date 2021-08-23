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Şahan Gökbakar'dan Bakan Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi

Şahan Gökbakar'dan Bakan Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, öğretmenlere ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki dolu bir mesaja yer verdi.

Şahan Gökbakar'dan Bakan Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi

Son günlerde orman yangınlarında verdiği mücadele ve yaptığı yayınlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar, bu kez de okula başlayacak öğrenciler için bir paylaşımda bulundu. Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesine tepki gösterdi.

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Şahan Gökbakar'dan Bakan Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi

Çocukların, turistlerden daha az değere sahip olup olmadığını sorguladı

Gökbakar yaptığı paylaşımda, öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmemesini eleştirdi.

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Şahan Gökbakar'dan Bakan Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi

"Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız"

Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı herkesin tepkisini çekecek bir "Enjoy I'm vaccined" videosu hazırlamış ve gelecek olan turistlere, Türk turizm çalışanlarının aşılandığını göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" demişti.

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Şahan Gökbakar'dan Bakan Fahrettin Koca'ya aşı tepkisi

Gökbakar, tepki çeken videoya ve Çavuşoğlu'nun sözlerine değinerek çocukların, turistlerden daha az değere sahip olup olmadığını sorguladı.

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