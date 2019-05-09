Şahan Gökbakar'dan Ali İhsan Yavuz'a olay yanıt: Tam kanunsuzluk hakim!
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın kendisini taklit ettiği videoya "diyete de dikkat etmek şart tabi" şeklinde yanıt veren AK Partili Ali İhsan Yavuz'a çok geçmeden ünlü komedyenden yanıt geldi.
Seçim sürecinde televizyon kanallarında en çok görüntülenen isim olan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, kendisini taklit eden Şahan Gökbakar'a esprili bir dille "Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi." demişti.
Kısa sürede günün en çok konuşulan olayı haline gelen 'diyet' yanıtına 5 saat sonra cevap veren Şahan Gökbakar, Ali İhsan Yavuz'a espriye açık bir siyasetçi olduğu için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
Niyetimiz bozuk olmasın: "Diyetimde şu sıralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan Bey. Neyse diyetimizi bozsak da, niyetimiz bozuk olmasın en onemlisi o."
Ayrıca ünlü komedyen, "Tarafsız olması gereken tek meslek grubu hakimlerdir. Sanatçılar, iş adamları, sporcular ve mühendisler değil" diyerek yaptığı taklite gelen tepkilere yanıt vermişti.