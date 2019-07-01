Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor

Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor

Türk sinemasının izleyici ve hasılat rekortmeni Şahan Gökbakar, kendisi adına bir ilke imza atarak kariyerinde sürpriz bir adım daha atıyor. Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor.

Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor - Sayfa 1

Gökbakar, sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Zengo' karakterini beyazperdeye taşıyacak olan filmin yönetmenliğini yapacak.

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Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor - Sayfa 2

Sinemaya 2006'da atılan Şahan Gökbakar'ın ilk oynadığı film kardeşi Togan Gökbakar'ın ilk yönetmenlik çalışması olan gerilim - korku filmi 'Gen'di.

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Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor - Sayfa 3

2008'de senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Recep İvedik', izleyici ve hasılat rekoru kırmış, seri haline getirdiği 'Recep İvedik'in her yeni filmiyle rekorunu yenileyerek 9 yılda izleyici sayısını 4.301.693 kişiden 7.437.050 kişiye, hasılatı ise 30.172.530 ₺'den 85.986.157 ₺'ye yükseltmişti.

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Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor - Sayfa 4

Tüm bu başarılı performansının ardından Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor.

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