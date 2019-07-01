Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor
Türk sinemasının izleyici ve hasılat rekortmeni Şahan Gökbakar, kendisi adına bir ilke imza atarak kariyerinde sürpriz bir adım daha atıyor. Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor.
Gökbakar, sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Zengo' karakterini beyazperdeye taşıyacak olan filmin yönetmenliğini yapacak.
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Sinemaya 2006'da atılan Şahan Gökbakar'ın ilk oynadığı film kardeşi Togan Gökbakar'ın ilk yönetmenlik çalışması olan gerilim - korku filmi 'Gen'di.
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2008'de senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Recep İvedik', izleyici ve hasılat rekoru kırmış, seri haline getirdiği 'Recep İvedik'in her yeni filmiyle rekorunu yenileyerek 9 yılda izleyici sayısını 4.301.693 kişiden 7.437.050 kişiye, hasılatı ise 30.172.530 ₺'den 85.986.157 ₺'ye yükseltmişti.
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Tüm bu başarılı performansının ardından Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor.
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