Şahan Gökbakar yönetmenlik koltuğuna oturuyor

2008'de senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Recep İvedik', izleyici ve hasılat rekoru kırmış, seri haline getirdiği 'Recep İvedik'in her yeni filmiyle rekorunu yenileyerek 9 yılda izleyici sayısını 4.301.693 kişiden 7.437.050 kişiye, hasılatı ise 30.172.530 ₺'den 85.986.157 ₺'ye yükseltmişti.