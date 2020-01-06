Şahan Gökbakar ve Yusuf Güney arasında 'Üniversiteli Sibel Ünli' tartışması

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından şunları yazdı:

"1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da... Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı.''