Şahan Gökbakar ve Yusuf Güney arasında 'Üniversiteli Sibel Ünli' tartışması
İSTANBUL Fatih'te kayıp ilanı verilen ardından cesedi Samatya sahilinde bulunan Sibel Ünli'nin ardından Instagram'dan yazı paylaşan Şahan Gökbakar ve Yusuf Güney arasında tartışma çıktı.
Komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan Sibel Ünli'nin intiharının ardından sosyal medya hesabı Instagram'da ''Bu devlet seni yaşatamadı'' diyerek isyan etti. Gökbakar'ın paylaşımı ise Yusuf Güney'i kızdırdı ve ağzına geleni söyledi.
Şahan Gökbakar, Instagram hesabından şunları yazdı:
"1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da... Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı.''
''Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı... 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş... ''Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat."
"Öğrencilerinin aç, genç insanların bolcası işsiz ve en önemlisi bir çoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk... Her şeyi bırakıp bunlarla uğraşmak lazım... Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım... Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var."