Şahan Gökbakar üniversiteli Sibel Ünli'nin ölümüne isyan etti
İSTANBUL Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharının ardından Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı Instagram'dan isyan etti.
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı, ülke gündeminin oturdu. Genç kızın maddi zorluklar nedeniyle intihar ettiği söylentileri ise sosyal medyayı birbirine kattı. cansız bedeni Samatya'da denizden çıkarılan Ünli'nin ardından komedyen Şahan Gökbakar da Instagram hesabından isyan etti.
Genç kızın maddi sıkıntılardan dolayı yaşamına son verdiği yönündeki iddiaları duyan Gökbakar, Sibel Ünli'nin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:
Uzaklarda değil! İstanbul'da: "1 lirası vardı yemek kartında, bir de bu sebepten yaşamaya değer bulmadığı bir hayatı. Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti. Uzaklarda değil! İstanbul'da... Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı.''
Yaşatamadı bu devlet: ''Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı... 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş... ''Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat."