Şahan Gökbakar Twitter'ı kapattı mı Dikkat çeken 'faiz indirimi' tweeti: Bu son...

"Hepsi faiz artırdı o ülkelerin. Biz indirdik. Neden?"

Şahan Gökbakar, sık sık ülkenin ekonomisiyle ilgili paylaşımlar yaptığı Twitter hesabından "'Avrupa'da kriz var, sadece ülkemizde değil. Her yer kriz var!' söylemine sıkça rastlıyoruz bu günlerde. Peki madem her yerde sorun aynı, çözüm niye aynı değil? Hepsi faiz artırdı o ülkelerin. Biz indirdik. Neden? Onlar aptal, biz akıllıyız. Çin olacağuk" dedi.