Şahan Gökbakar Twitter'ı kapattı mı Dikkat çeken 'faiz indirimi' tweeti: Bu son...
'Şahan Gökbakar Twitter hesabını kapatıyor mu' sorusu sosyal medyanın gündeminde zira 'faiz indirimi' ev ülke ekonomisine ilişkin tweet atan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın "Bu da son twetim" paylaşımı kafaları karıştırdı.
TÜRKİYE gündemine ilişkin yaptığı çarpıcı paylaşımlarla adından söz ettiren ve dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar, kişisel Twitter hesabından yaptığı "Bu da son tweetim olsun dostlar. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam" paylaşımıyla 'Şahan Twitter'ı kapatıyor mu' dedirtti. Ünlüsünden ünsüzüne sosyal medyada pek çok kullanıcının ana gündemi olan ülke ekonomisine ilişkin kritik bir paylaşım yapan Şahan Gökbakar, paylaşımının ardından "Bu son tweet'im" diyerek dikkat çekti.
Türkiye'nin batı kıyı kesimi başta olmak üzere pek çok noktasında çıkan orman yangınlarında Marmaris'ten yaptığı canlı yayınlar ve paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son günlerde Türkiye ekonomisine ilişkin dolar euro dalgalanmaları ve Merkez Bankası'nın faiz kararınına ilişkin konularda yaptıüı yorumlarla sosyal medyada konuşuluyor.
"Hepsi faiz artırdı o ülkelerin. Biz indirdik. Neden?"
Şahan Gökbakar, sık sık ülkenin ekonomisiyle ilgili paylaşımlar yaptığı Twitter hesabından "'Avrupa'da kriz var, sadece ülkemizde değil. Her yer kriz var!' söylemine sıkça rastlıyoruz bu günlerde. Peki madem her yerde sorun aynı, çözüm niye aynı değil? Hepsi faiz artırdı o ülkelerin. Biz indirdik. Neden? Onlar aptal, biz akıllıyız. Çin olacağuk" dedi.
İşte o paylaşım...