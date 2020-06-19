Şahan Gökbakar tatile çıktı ünlü isimlerin tekne pozlarıyla fena dalga geçti
Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte tekne tatiline çıktı. Şahan'ın ünlü isimlerle dalga geçtiği fotoğrafları ortalığı salladı.
Koronavirüs sagını kısıtlamalarının bitmesi ve yeni normalleşme ile uzun bir süredir evde gönüllü karantinada olan Gökbakar ailesi, evlerinden dışarı adım attı. Şahan Gökbakar, ailesiyle beraber İstanbul'dan Ege'ye gitti.
Teknesiyle tatile çıkan Gökbakar, birçok ünlü ismin paylaştığı tekne tatili pozlarını ti'ye alan paylaşımlar yaptı. Gökbakar, eşiyle birlikte Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
''Zaman masmaviydi her gün batımı... Hislerim ise, diken diken bir cam dalının üzerinde gezen başıboş bir sümüklü böceğin ardında bıraktığı izler gibi; ıslak, sümüksü parlak ve kaygan... Yapış yapış ve buram buram aşk..."
Teknede ilginç pozlar veren Gökbakar diğer paylaşımında ise, şunları yazdı:
"Şahan Gökbakar'dan yaz aylarına damgasını vuracak sımsıcak pozlar. Aslında her fotonun altına bir metafor da yazılması lazım. Usul o şekilde mavi yolculuğa çıkan ünlülerde. Mesela 'Belki de sadece sessizliktir seni iyi eden"