Şahan Gökbakar tatile çıktı ünlü isimlerin tekne pozlarıyla fena dalga geçti

Teknede ilginç pozlar veren Gökbakar diğer paylaşımında ise, şunları yazdı:

"Şahan Gökbakar'dan yaz aylarına damgasını vuracak sımsıcak pozlar. Aslında her fotonun altına bir metafor da yazılması lazım. Usul o şekilde mavi yolculuğa çıkan ünlülerde. Mesela 'Belki de sadece sessizliktir seni iyi eden"