Şahan Gökbakar son haliyle görenleri şaşırtıyor
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 6 ayda 28 kilo veren Şahan Gökbakar, zayıflamasının sırrını sosyal medya hesabından açıkladı.
Zayıflayan ünlülerdeki fiziksel değişim onları bambaşka birisine dönüştürüyor. Fazla kilolarıyla bildiğimiz Şahan Gökbakar'ın eski halinden eser yok. Recep İvedik karakteriyle sinemada rekor kıran Şahan Gökbakar son haliyle görenleri şaşırtıyor.
Gökbakar nasıl zayıfladığını Intagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Mide ameliyatı olmadığının altını çizen Gökbakar paylaşımında şunları yazdı:
"Son dönemlerde en çok duyduğum şey 'Zayıflamışsın' ve beraberinden gelen bir çok soru. Kısa bir bilgilendirme yapayım. Her hangi bir operasyon geçirmedim mide ile ilgili. Tamamen yeme içme değişikliği yaptım.
Geçen Kasım ayı itibariyle ketojenik beslenme uyguladım. Nedir ketojenik beslenme, internetten araştırısınız. Toplamda 27-28 kilo verdim, 5-6 ay gibi bir sürede.