Şahan Gökbakar Merkez Bankası kararına rağmen faiz indirmeyen bankalara veryansın etti

"Bankalar bildiğini okuyor gibi"

Komedyen Şahan Gökbakar, "Faizlerin %14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün %19 ve %19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise %17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi." diye paylaşım yaptı.