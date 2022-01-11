Şahan Gökbakar Merkez Bankası kararına rağmen faiz indirmeyen bankalara veryansın etti
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faiz indirimine gitmemesine sosyal medyadan isyan etti!
Toplumsal olaylar ve gündem ile ilgili paylaşımalrıyla sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son dönemde ekonomiye ilişkin sık sık yaptığı eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. Bankalara faiz isyanında bulunan Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen faizleri yüksek tutan bankaları eleştirdi.
Bankaların, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesine rağmen faiz oranını yüksek tutmasına ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan isyan niteliğinde bir tepki geldi. Şahan, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"Bankalar bildiğini okuyor gibi"
Komedyen Şahan Gökbakar, "Faizlerin %14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün %19 ve %19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise %17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi." diye paylaşım yaptı.
Ücretli öğretmen maaşına tepkisi de gündem oldu!
Gökbakar, geçtiğimiz günlerde ücretli öğretmen maaşlarının 2022 asgari ücret altında kalmasına ilişkin yaptığı paylaşımla da sosyal medyada yüksek etkileşim almıştı. 2022 yılında milyonlarca çalışanın beklediği zam haberlerinden bugünlerde en çok konuşulanı olan 'ücretli öğretmenlik maaşları'na, asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranında zammın ardından ücretli öğretmenlerin maaşının bu rakam altında kalmasına sosyal medyada tepki yağdı. Dikkat çeken tepkilerden biri de Şahan Gökbakar'ın paylaşımı oldu.