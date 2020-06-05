Şahan Gökbakar işten kovduğu söylenilen çalışanın mesajını paylaştı kendi ayrılmış
Şahan Gökbakar, kardeşiyle beraber sahibi olduğu Çamaşırhane Film şirketinden koronavirüs olan bir çalışanını kovduğu iddiasında kendisini akladı. İşten ayrılan çalışanın mesajını yayımladı.
Şahan Gökbakar ve kardeşi Toygar Gökbakar'ın şirketinde çalışan bir güvenlik görevlisini koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkardıkları iddia edildi. Şahan, bu iddia üzerine sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak gerçekleri anlattı bununla da yetinmeyen ünlü komedyen, son olarak işten ayrılan kişinin attığı mesajı yayımladı.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlar nedeniyle ''Vatan haini'' ilan edilmeye çalışıldığını söyleyen Şahan Gökbakar, koronavirüs olduğu için işten çıkarıldığı iddia edilen çalışanın kendi isteği ile işi bıraktığını ifade eden şu paylaşımı yaprak, açıkladı:
''İşten attığımız iddia edilen S.D adlı güvenlik personelinin, ayrıldığı gün 2bucuk ay evvel sirket Whatsapp grubuna attığı veda notu ve yetkilimizin cevabi... Proje sorumlusu İshak bey dedigi de, S.D. nin bağlı olduğu Securitas firması yetkilisi... Ne oldu şimdi?''
Şahan Gökbakar, Instagram hesabından konuya dair açıklama yaparken ise şunları söylemişti:
"Çamaşırhane filmin kendi çalışanları listesinde güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Biz bu hizmeti dışarıdan alıyoruz.''