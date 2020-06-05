Şahan Gökbakar işten kovduğu söylenilen çalışanın mesajını paylaştı kendi ayrılmış

Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlar nedeniyle ''Vatan haini'' ilan edilmeye çalışıldığını söyleyen Şahan Gökbakar, koronavirüs olduğu için işten çıkarıldığı iddia edilen çalışanın kendi isteği ile işi bıraktığını ifade eden şu paylaşımı yaprak, açıkladı: