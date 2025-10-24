Şahan Gökbakar için "ülkeyi terk etti" dendi! Gerçek ortaya çıktı
Komedyen Şahan Gökbakar hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Gökbakar'ın ailesiyle birlikte ülkeyip terk edip Londra'ya taşındığı öne sürüldü. Gökbakar hakkındaki söylentilerin doğru olup olmadığı belli oldu.
Recep İvedik serisiyle hafızalara kazınan Şahan Gökbakar başarılı kariyeriyle olduğu kadar gündeme dair yorumları ve eleştirileriyle de dikkat çekiyor. Ünlü komedyen bu defa bambaşka bir iddia ile gündeme geldi.
Gökbakar'ın, çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği iddia edildi.
SnobMagazin'in haberine göre ünlü isim; çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını istediği için geçtiğimiz aylarda Londra'ya gitti.
Projeleri olduğu zaman Türkiye'ye gelecek olan komedyen, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla Londra'da yaşamaya başladığı söylendi.