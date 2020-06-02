Şahan Gökbakar grip olan güvenlik görevlisini koronavirüs kaptı diye işten kovdu!
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın kardeşi yönetmen Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D., koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D.; koronavirüs olduğu gerekçesiyle işinden oldu.
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Günaydın'da yer alan habere göre; genç adam, 19 Mart'ta grip oldu. Bakırköy'deki devlet hastanesine giderek tedavi olan S.D., hastanenin iki gün rapor vermesinin ardından evinde dinlenmeye başladı.
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İşe geri dönen S.D., Çamaşırhane Film'den bağlı olduğu şirkete geri gönderildi. Nedenini anlayamayan genç adam şirket yetkililerinin, "Sen koronavirüs olmuşsun" tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
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İşten de çıkarıldığını öğrenen S.D.; savcılığa başvurarak şirketin söz konusu eylemi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.
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