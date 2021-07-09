Şahan Gökbakar denize 'özel mülktür girilmez' tabelası astı Muğla İl Şehircilik inceleme başlattı

Çıkan paylaşımlar ve haberlerin ardından Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. Öte yandan Gökbakar’ın 20 gün önce motor yatına Marmaris’te özel bir marinada bakım yaptırdığı öğrenildi.