Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını ti'ye aldı: 3. gözden sonra '2 kafalı' oldu!

"Tesekkürler Bill Gates ve küresel dostları... Oyun böyle bozulur!"

Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar aşı karşıtlarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, ironik şekilde gönderme yaptı. Şahan Gökbakar kafasının aşıdan sonra çift olduğunu anlattığı esprili paylaşımında şöyle dedi:

"Özellikle ikinci dozdan 3 hafta sonra, beyincik soğanımdan yeni bir filizlenme oldu. Önce anten olduğunu ve artık 5g çekeceğimi düşünüp çok mutlu oldum... Ama sonra 2. kafamın çıktığını fark ettim. Başlarda birbirimize hiç alışamadık. Sürekli iki boğaz doyurmak, çift maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak vs. çok zordu. Ama bu süreç bana hayata bakarken "BEN" değil "BİZ" diyebilmeyi öğretti... Küresel güçler hücre çekirdeğimi bozup beni iki kafalı etseler de, ayağa kalkmayı tekrar hayata tutunmayı başardım. İleride başka uzuvlarım da coğalabilir, hazırım!! Ve evet..!! Artık ben ve Spike (ismi spike) daha mutluyuz. Tesekkürler Bill Gates ve küresel dostları... Oyun böyle bozulur!"