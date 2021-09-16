Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını ti'ye aldı: 3. gözden sonra '2 kafalı' oldu!
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabında geçtiğimiz günlerde aşı karşıtlarını ti'ye aldığı 'aşı sonrası 3. gözünün çıktığı ve kulaklarının çoğaldığı' paylaşımına yenisini ekleyerek, 2. doz koronavirüs aşısından sonra 'ikinci kafasının çıktığını' belirterek,, fotoşoplu fotoğrafıyla esprili bir paylaşım yaptı.
Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar, bir kısım insanlar tarafından kabul görmedi ve eleştiri konusu haline geldi. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da, corona aşısı karşıtlarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir görselle tiye aldı. Komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada aşı karşıtlarını ti'ye aldığı bir paylaşımının ardından yeniden bir esprili paylaşım yaptı. Gökbakar, fotoşopla editlediği ve kendisini 2 kafalı gösterdiği bir fotoğrafını paylaştı.
"Tesekkürler Bill Gates ve küresel dostları... Oyun böyle bozulur!"
Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar aşı karşıtlarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, ironik şekilde gönderme yaptı. Şahan Gökbakar kafasının aşıdan sonra çift olduğunu anlattığı esprili paylaşımında şöyle dedi:
"Özellikle ikinci dozdan 3 hafta sonra, beyincik soğanımdan yeni bir filizlenme oldu. Önce anten olduğunu ve artık 5g çekeceğimi düşünüp çok mutlu oldum... Ama sonra 2. kafamın çıktığını fark ettim. Başlarda birbirimize hiç alışamadık. Sürekli iki boğaz doyurmak, çift maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak vs. çok zordu. Ama bu süreç bana hayata bakarken "BEN" değil "BİZ" diyebilmeyi öğretti... Küresel güçler hücre çekirdeğimi bozup beni iki kafalı etseler de, ayağa kalkmayı tekrar hayata tutunmayı başardım. İleride başka uzuvlarım da coğalabilir, hazırım!! Ve evet..!! Artık ben ve Spike (ismi spike) daha mutluyuz. Tesekkürler Bill Gates ve küresel dostları... Oyun böyle bozulur!"
Şahan Gökbakar, bu paylaşımın ardından, Instagram hesabının hikaye kısmından bu paylaşımlarına hakaret ya da aşı karşıtı ifadeler yazanlara ve kötü yorum yapanlara uyarı vererek, böyle kişileri engelleyeceğini ifade eden bir yazı paylaştı.
"Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları..."
Sosyal medya hesabından aşı karşıtlarını eleştiren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın daha önceki benzer paylaşımı da sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü komedyen fotoşop programıyla alnına 3. gözünü yerleştirerek ve kulaklarını çoğaltarak paylaşım yapmıştı ve şöyle demişti:
"Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim!! Sorumlusu kim bunun??? Tabiki, Küresel Güçler...Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de; elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu??? Çipleseydiniz daha iyiydi...Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları...
Not: gobegimden asagisi, vucudumun alt yarısı goril seklinde su an! Uygun olmaz diye onu cekip paylaşmıyorum..."