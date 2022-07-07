Sahalara dönme kararı almıştı! Fulya Öztürk'ün yeni adresi belli oldu
Gazeteci kimliği ile tanınan geçtiğimiz günlerde sunuculuk yaptığı ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programına veda eden Fulya Öztürk flaş bir kararla sahalara dönmek istediğini açıklamıştı. Öztürk'ün programında yer alan Esra Ezmeci "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya"'yı sunmaya başlamış başarılı sunucunun yeni sezonda nerede olacağı merak konusu olmuştu. Habercilik kariyerine devam etmek isteyen Öztürk'ün yeni adresi belli oldu. Medyaradar'ın özel haberine göre Öztürk CNN Türk ile anlaştı.
Ekranların gündüz kuşağı programlarından kendi ismini taşıyan ‘Fulya ile Umudun Olsun’u sunan, başarılı gazeteci kimliği ile "Dişi Savaş Ay" olarak tanınan Fulya Öztürk geçtiğimiz günlerde programa veda etmişti. Hemen ardından Öztürk'ün programında yer alan Esra Ezmeci, FOX TV’de "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programını sunmaya başladı. Bunun üzerine haberlere ve sahalara dönme kararı alan başarılı sunucunun gelecek sezonda nerede olacağı merak konusu olmuştu. Habercilik kariyerine devam etmek isteyen Öztürk'ün yeni adresi belli oldu. Pek çok kanalla görüştüğü ve teklif aldığı bilinen Fulya Öztürk, CNN Türk ile anlaştı. Medyaradar'ın özel haberine göre başarılı gazeteci ilerleyen günlerde Cnn Türk kanalında "Özel Haberler Şefi "olarak yönetici pozisyonuyla göreve başlayacak. İşte tüm detayları...
Yeni adresi belli oldu
FOX TV’de ekranlara gelen ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programına geçtiğimiz haftalarda veda eden ‘Dişi Savaş Ay’ Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu.
Flaş bir karar almıştı
FOX TV’de ekranlara gelen Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu gazeteci Fulya Öztürk, geçtiğimiz haftalarda flaş bir karar almıştı.
Birçok insana yardım eli uzattı
Bir yıl boyunca FOX ekranlarında çok sayıda insana yardım elini uzatan Öztürk, 3 cinayet soruşturmasının aydınlatılmasında da önemli rol oynamıştı.