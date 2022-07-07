Sahalara dönme kararı almıştı! Fulya Öztürk'ün yeni adresi belli oldu

Ekranların gündüz kuşağı programlarından kendi ismini taşıyan ‘Fulya ile Umudun Olsun’u sunan, başarılı gazeteci kimliği ile "Dişi Savaş Ay" olarak tanınan Fulya Öztürk geçtiğimiz günlerde programa veda etmişti. Hemen ardından Öztürk'ün programında yer alan Esra Ezmeci, FOX TV’de "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programını sunmaya başladı. Bunun üzerine haberlere ve sahalara dönme kararı alan başarılı sunucunun gelecek sezonda nerede olacağı merak konusu olmuştu. Habercilik kariyerine devam etmek isteyen Öztürk'ün yeni adresi belli oldu. Pek çok kanalla görüştüğü ve teklif aldığı bilinen Fulya Öztürk, CNN Türk ile anlaştı. Medyaradar'ın özel haberine göre başarılı gazeteci ilerleyen günlerde Cnn Türk kanalında "Özel Haberler Şefi "olarak yönetici pozisyonuyla göreve başlayacak. İşte tüm detayları...