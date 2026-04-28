Sağlıkta yeni dönem başlıyor! O hizmetlere erişim kolaylaştı
Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsamı genişletilirken, vatandaşların bu hizmetlere erişimi kolaylaştırıldı.
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında sağlık hizmetinin kapsamı genişletildi! Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan yeni yönetmelikle ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitesi ve uygulama merkezi açma koşulları kolaylaştırıldı. Böylece, sunulan hizmetin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması amaçlandı.
Yönetmelikle, GETAT uygulama ünitesi ya da merkezi bulunan sağlık kuruluşlarında, yalnızca belirli odalarda değil tedavi hizmeti sunulan tüm odalarda ve yataklı servislerde GETAT hizmetleri sunulabilecek.
Düzenleme kapsamında, daha özellikli ve riskli hasta gruplarına hizmet sunabilen GETAT uygulama merkezlerinin, devlet hastaneleri ile 100 yatak ve üzeri kapasiteye sahip özel hastanelerde de açılabilmesine imkan sağlandı. Böylece, hasta grupları dahil olmak üzere tüm vatandaşların GETAT hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.
GETAT UYGULAMALARINDA BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI 15 KILAVUZ ESAS ALINACAK
Bakanlık, GETAT alanında yürütülen bilimsel çalışmalar ve uygulama deneyimleri doğrultusunda hazırlanan 15 ayrı uygulama alanına yönelik kılavuza yeni yönetmelikte atıfta bulundu.
Haziran 2025'te yayımlanan bu kılavuzlar doğrultusunda uygulamaların yapılması gerekliliği ortaya konuldu. Bu sayede, uygulayıcılar için ortak bir yol haritası oluşturulacak.