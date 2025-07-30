Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz
Sıcak yaz günlerinin serinletici meyvesi karpuzu kim sevmez ki? Fakat unutulmaması gereken bir durum var ki karpuzun da yan etkileri bulunuyor. Uzmanlar karpuzun nelerle tüketilmesi gerektiğini açıkladı.
Yaz aylarının kurtarıcısı karpuz, su içeriği ve besleyici özellikleriyle şüphesiz en faydalı meyveler arasında yer alıyor.
Uzmanlar ise aşırı tüketiminin bazı sindirim sistemlerine yol açtığı ortaya çıktı. Her şeyin fazlası zarar! Bu durum karpuz için de geçerli...
Diyetisyen Lara Whitson, karpuza dair verdiği demeçte şunları söyledi:
"Günde iki porsiyon karpuz güvenle tüketilebilir. Ancak sadece tek bir besine dayalı diyet uygulamak hiçbir zaman sağlıklı bir tercih değildir. Karpuz detoksu gibi geçici diyet modaları, vücudu ihtiyaç duyduğu diğer besinlerden mahrum bırakır."