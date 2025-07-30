Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz

"Günde iki porsiyon karpuz güvenle tüketilebilir. Ancak sadece tek bir besine dayalı diyet uygulamak hiçbir zaman sağlıklı bir tercih değildir. Karpuz detoksu gibi geçici diyet modaları, vücudu ihtiyaç duyduğu diğer besinlerden mahrum bırakır."