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Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz

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Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz

Sıcak yaz günlerinin serinletici meyvesi karpuzu kim sevmez ki? Fakat unutulmaması gereken bir durum var ki karpuzun da yan etkileri bulunuyor. Uzmanlar karpuzun nelerle tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz - Resim: 1

Yaz aylarının kurtarıcısı karpuz, su içeriği ve besleyici özellikleriyle şüphesiz en faydalı meyveler arasında yer alıyor.

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Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz - Resim: 2

Uzmanlar ise aşırı tüketiminin bazı sindirim sistemlerine yol açtığı ortaya çıktı. Her şeyin fazlası zarar! Bu durum karpuz için de geçerli...

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Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz - Resim: 3

Diyetisyen Lara Whitson, karpuza dair verdiği demeçte şunları söyledi: 

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Sağlıklı sanıyorduk ama... Yerken bir kez daha düşüneceksiniz - Resim: 4

"Günde iki porsiyon karpuz güvenle tüketilebilir. Ancak sadece tek bir besine dayalı diyet uygulamak hiçbir zaman sağlıklı bir tercih değildir. Karpuz detoksu gibi geçici diyet modaları, vücudu ihtiyaç duyduğu diğer besinlerden mahrum bırakır."

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