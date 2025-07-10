Sağlıklı saçların formülü açıklandı! Meğer böyle yıkamak döküyormuş...
Saç yıkamanın hangi sıklıkta yapılması gerektiği özellikle kadınların en çok merak ettiği konulardan biri... İngiliz saç uzmanı Claire Fullam, bu soruların hepsinin cevabını saç yapınıza göre verdi...
Saç ve saç derisi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış klinik trikolog Claire Fullam, saç yıkama sıklığının yalnızca estetik değil, aynı zamanda saç derisi sağlığı için de kritik olduğunu söylüyor.
SIK YIKAMAK ZARAR VERMİYOR
Fullam, "Saçınızı ne kadar az yıkarsanız o kadar iyi" şeklindeki yaygın inanışın tamamen yanlış olduğunun altını çiziyor.
HER SAÇ TİPİ AYNI DEĞİL!
Fullam'a göre saç yıkama ihtiyacı esas olarak kişinin saç kökü ve yağ bezi sayısıyla ilgili. "İnce telli ve seyrek görünen saçlara sahip kişiler genellikle 150.000'e yakın saç köküne, dolayısıyla daha fazla yağ bezi sayısına sahiptir. Bu da saç derisinin daha çabuk yağlanmasına neden olur. Buna karşın kıvırcık ve kalın telli saçlarda bu sayı yaklaşık 80-90 bin civarındadır" diyor.
Fullam'a göre "Ne kadar az yıkarsam o kadar iyi" şeklindeki eski şehir efsanesi, büyük risk taşıyor:
"Saç derisi de vücudun bir parçası. Kirlenince temizlenmeli. Doğal yağların saçı beslemesi gerektiği fikri yanlış çünkü bu yağlar genellikle uçlara ulaşmaz, saç derisinde birikip bakteri üretimine neden olur."
Bu da kepek, egzama ve deri enfeksiyonlarına davetiye çıkarabilir. Özellikle sıcak havalarda terlemenin artması, bu ortamı daha da tehlikeli hale getiriyor.