Sağlıklı saçların formülü açıklandı! Meğer böyle yıkamak döküyormuş...

Fullam'a göre "Ne kadar az yıkarsam o kadar iyi" şeklindeki eski şehir efsanesi, büyük risk taşıyor:

"Saç derisi de vücudun bir parçası. Kirlenince temizlenmeli. Doğal yağların saçı beslemesi gerektiği fikri yanlış çünkü bu yağlar genellikle uçlara ulaşmaz, saç derisinde birikip bakteri üretimine neden olur."



Bu da kepek, egzama ve deri enfeksiyonlarına davetiye çıkarabilir. Özellikle sıcak havalarda terlemenin artması, bu ortamı daha da tehlikeli hale getiriyor.