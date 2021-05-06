Sağlıklı diyet listesi nasıl olmalı? Kilo vermek çok daha kolay
Kötü beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesini hedefleyen ve kişinin yaşam tarzını değiştirmeye yönelik hazırlanan sağlıklı diyet listesi ile kilo vermek çok daha kolay ve kalıcıdır. Dyt. Gözdenur Çavuş sağlıklı diyet listesi hakkında bilgilendiriyor.
Kilo vermeyi hedefleyen beslenme programında yer alan besinlerin yeterli ve dengeli olması önemli. Sağlıklı bir diyet listesinin karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral gibi vücut yapı taşlarını oluşturan besin gruplarının tamamını içermesi ve vücudun ihtiyaç duyduğu kaloriyi sağlaması gerekir. En önemlisi de hazırlanan diyet listesi esnek olmalıdır. İşte sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yolları...
Sağlıklı zayıflama diyet listesi nasıl uygulanmalıdır?
Sağlıklı bir zayıflama listesi ile kalıcı kilo verme sağlanır. Yaşam tarzında değişikliklere odaklı hazırlanan beslenme programları dengeli ve sağlıklı beslenmenin öğrenilmesini sağlar ve yaşam boyu fiziksel aktivite programı uygulanmasını destekler. Zayıflama listesi içeriğinde yer alan porsiyon miktarları önemlidir. Diyetinizi uygularken kan şekerinizin ve iştahınızın kontrolü için sık sık ve azar azar öğünler hazırlanır. Aynı saatlerde yemek yiyerek vücudunuzun metabolik saatini düzenleyebilir ve belirli saatlerde insülin salgılanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece metabolizma hızınız artar.
Diyette sağlıklı yağları tüketmek elzem!
Diyet yemekleri dendiğinde akla ilk gelen yağsız, tuzsuz ve lezzetsiz yemekler olur. Oysa yağlar vücut için elzem asitler içerir. Hormonların ve sinir sisteminin düzenli olarak çalışmasında etkin olan yağlar, yağda eriyen vitaminler için de oldukça önemlidir. Vücudun ısı dengesinin korunmasında önemli rol oynayan yağlar, midenin geç boşalmasını da sağlayarak açlık duygusunu geciktirir. Bu yüzden zayıflamak için diyet listesi hazırlanırken yağsız değil az yağlı yemekler kullanılması gerekir. Yağ çeşidi olarak da zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve avokado yağı gibi yağlar tüketilmesi hücre zarlarının daha iyi korunmasını sağlar.
Yüksek lif içeren tahıllar, kepekli makarna, kinoa, bulgur, kepekli pirinç gibi karbonhidratlar diyette mutlaka yer almalıdır. Kan şekerinin dengelenmesinde önemli rol oynayan süt, yoğurt, kefir gibi besinler de sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazlarıdır. Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahip meyve ve sebzeler içerdikleri antioksidan bileşenler nedeniyle beslenme programlarında mutlaka yer almalıdır.