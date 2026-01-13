Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ufuk Özkan'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
''Geniş Aile'' dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ufuk Özkan. bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi altında olan Özkan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler merak edilirken, hayranları endişe içinde bekleyişe devam ediyor. İşte Özkan'ın son sağlık durumu...
Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI
Birkaç gün hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti. Ufuk Özkan’ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Ufuk Özkan hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı:
"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." demişti.