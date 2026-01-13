Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ufuk Özkan'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ufuk Özkan hastaneye kaldırılma nedeni ve sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı:

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." demişti.