Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri koronavirüslü çocuk hastaların da üzerinde
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanları, 1 yılı aşkın süredir hayat kurtarmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösterirken; Kovid-19 ya da farklı hastalıklar nedeniyle annelerinden ve ailelerinden uzakta tedavi gören çocuk ve bebek hastalara şefkat ve özveriyle yaklaşıyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, annesi veya babası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle farklı servislerde, hastanelerde tedavi gören ve bu süreci onlardan ayrı atlatmak zorunda kalan çocuklara ev sahipliği yapan hastanelerden biri.
Doktorlardan hemşirelere ve hasta bakıcılara kadar tüm çalışanlar, Kovid-19 ya da farklı hastalıklar nedeniyle tedavi gören; annesi ve babası kendisine refakat edemeyecek durumda olan bebek ve çocuklara ailelerinin yokluğunu hissettirmemek için büyük çaba gösteriyor.
Hastanede Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alınırken; daha önce çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde bulunan çocuk oyun alanları ve oyuncaklar da bu tedbirler kapsamında kaldırıldı.
Başhekim Necdet Sağlam, yaptığı açıklamada, hastanede Kovid-19 testi pozitif ve negatif olan kişilerin bir araya gelmeyecek şekilde planlama yapıldığının altını çizerek, "Çocuk hastalarımızla ilgili aynı yöntem uygulandı. Özellikle personelimizle çocuk ve kadın doğum hastaları arasındaki duygusal bağlar daha kuvvetli oldu. Bazen hasta çocukları personelimiz beslemek, onlara sahip çıkmak zorunda kaldı. Annelerin çocuklarından ayrıldığı, refakatçilerin olmadığı dönemlerde sağlık personelimiz onlara destek verdi" dedi.