Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri koronavirüslü çocuk hastaların da üzerinde

Doktorlardan hemşirelere ve hasta bakıcılara kadar tüm çalışanlar, Kovid-19 ya da farklı hastalıklar nedeniyle tedavi gören; annesi ve babası kendisine refakat edemeyecek durumda olan bebek ve çocuklara ailelerinin yokluğunu hissettirmemek için büyük çaba gösteriyor.