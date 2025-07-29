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Sağlık Bakanlığından risk grubunda bulunanlara sıcak hava uyarısı

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Sağlık Bakanlığından risk grubunda bulunanlara sıcak hava uyarısı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle risk altındaki gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığından risk grubunda bulunanlara sıcak hava uyarısı - Resim: 1

Sıcak havanın etkisisağlığı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaması gerektiğini vurgulayan Demirkol, dışarı çıkmak zorunda olanlara, geniş şapka kullanmalarını, güneş gözlüğü takmalarını, açık renkli kıyafetler giymelerini ve güneş kremi kullanmalarını önerdi.

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Sağlık Bakanlığından risk grubunda bulunanlara sıcak hava uyarısı - Resim: 2

BOL BOL SU TÜKETİN

Demirkol, sıcak havalarda vücut sıvı kaybının arttığına dikkati çekerek, "Bu dönemlerde bol su tüketmeyi, asitli, yağlı ve kızartma türü yiyecekleri çok fazla tüketerek dışarı çıkmamayı öneriyoruz. Günlük 2,5-3 litrenin altında su içmesinler. Normal zamandan daha fazla su tüketilmesini de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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Sağlık Bakanlığından risk grubunda bulunanlara sıcak hava uyarısı - Resim: 3

AÇIKTA OLAN GIDALARI TÜKETMEYİN

Sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri ve ishal vakalarında artış yaşandığına işaret eden Demirkol, açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Güvenilir olmayan yerlerden yemek yemekten kaçınılması gerektiğini belirten Demirkol, "Toplu tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalı. Mümkünse evde pişirilen ve saklama koşulları bilinen gıdalar tercih edilmeli. Özellikle dışarıda satılan ve açık havada bozulma ihtimali olan çiğ tüketilen bazı besinlerden de bu dönemde kaçınılmalı." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığından risk grubunda bulunanlara sıcak hava uyarısı - Resim: 4

Muhammed Emin Demirkol, ishal, bulantı, kusma, ateş gibi belirtiler görüldüğünde vatandaşların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna, özellikle aile sağlığı merkezlerine başvurması gerektiğini vurguladı.

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