Sağlık Bakanlığı yayınladı maymun çiçeği belirtileri ve bulaşma yolları rehberi
Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği hastası temaslısına yapılması gerekenler, izolasyon ve izlenme sürecine ilişkin rehber yayımladı.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan rehberde, maymun çiçeğinin, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olduğu, çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağladığı belirtildi.
Rehberde, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonlarıyla doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri, göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı ve havluyla yakın temastan insandan insana bulaşma olabileceği aktarıldı.
Klinik tablonun ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlikle başladığı belirtilen rehberde, hastalığın genellikle 2-4 hafta süren semptomları bulunduğu kaydedildi.
Riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan sürenin genellikle 6-14 gün olduğu ancak sürenin 5-21 gün arasında değişebileceğine dikkat çekilen rehberde, "Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir." bilgisi verildi.