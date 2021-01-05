Sağlık Bakanlığı paylaştı! Çin'den alınan koronavirüs aşısının analizleri yapılıyor işte o görüntüler

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Analiz sürecinde aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor.