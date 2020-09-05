Sağlık Bakanlığı koronavirüs haritasını paylaştı! Bu bölgede yaşayanlar dikkat
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs vaka sayısı haritasında bazı bölgelerde vaka sayılarının yükselişte olduğu görüldü.
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı. Bölge bölge açıklanan corona virüs tablosunda yeni vaka sayısı rakamları dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Ankara'nın içinde bulunduğu Batı Anadolu bölgesinde artan sayılar endişelendirdi.
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Aktif hasta 20 bin 883, ağır hasta sayısı 1076, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 200 laboratuvarda 117 bin 113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.