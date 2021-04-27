Sağlık Bakanlığı, 81 il için 17-23 Nisan'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 10-16 Nisan'da 18 ilde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artarken 17-23 Nisan'da sadece Zonguldak'taki artış 100 bin nüfusta 100'ü geçti.