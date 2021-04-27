Sağlık Bakanlığı açıkladı! Kovid-19 vaka sayısı 51 ilde arttı, 29 ilde azaldı, Hatay'da ise aynı kaldı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17-23 Nisan'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 51 ilde arttı, 29 ilde azaldı, Hatay'da ise aynı kaldı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı, üç büyükşehirden İstanbul ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı. Vaka sayısı en fazla düşen iller Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak sıralandı.
Sağlık Bakanlığı, 81 il için 17-23 Nisan'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 10-16 Nisan'da 18 ilde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artarken 17-23 Nisan'da sadece Zonguldak'taki artış 100 bin nüfusta 100'ü geçti.
Zonguldak'ın ardından 100 bin kişideki vaka sayısı en fazla artan iller Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak sıralandı. Vaka sayısı bir haftada Zonguldak'ta 122,46, Gümüşhane'de 91,04, Kırşehir'de 83,53, Ağrı'da 82,73, Giresun'da 82,01 arttı.
Zonguldak'ın ardından 100 bin kişideki vaka sayısı en fazla artan iller Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak sıralandı. Vaka sayısı bir haftada Zonguldak'ta 122,46, Gümüşhane'de 91,04, Kırşehir'de 83,53, Ağrı'da 82,73, Giresun'da 82,01 arttı.
Vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı
Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı bir haftada İstanbul'da 920,57'den 854,75'e, İzmir'de 351,97'den 335,09'a düştü. Ankara'da ise 534,14 olan 100 bin kişideki vaka sayısı 33,74 artarak 567,88'e çıktı.