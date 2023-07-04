Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iç acıtan deprem bölgesi tespitleri! Çok ciddi sorunlar var, çadır, konteyner konut, su..
Kurban Bayramı'nı deprem bölgesinde geçiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgedeki sorunları raporlaştırıp Kabine'ye sundu. Gördüğü eksiklikleri Fatih Altaylı'ya da anlatan Bakan Koca, derin bir iç çekerek "“Hatay’da çok sorun var, deprem bölgesinde çok sorun var.” dedi. İşte Bakan Koca'nın deprem bölgesinde yaşayanlarla ilgili yaptığı iç yakan tespitler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı'nda deprem bölgesi Hatay'daydı. Bölgede incelemeler yapıp Kabine'ye rapor sundu. Bakan koca, gördüklerini Fatih Altaylı'a anlattı. Derin bir iç çekerek, “Hatay’da çok sorun var, deprem bölgesinde çok sorun var.” diyen Bakan Koca, “Sağlık alanında mı?” sorusuna “Her alanda. Sağlık alanındaki sorunlar minimal ama ciddi sorunlar var.” cevabı verdi. İşte Bakan Koca'nın deprem bölgesinde gördüğü sorular...
- Dediğim gibi sağlık alanında sorunlar minimal. Yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hastanelerimizin yerine sahra hastaneleri kurduk biliyorsunuz. Eğitim Araştırma çok yük kaldıran bir hastane idi. Ne yazık ki, kullanılamaz hale geldi ama büyük bir sahra hastanesi kurarak onun yokluğunu hissettirmemeye çalıştık. Büyük oranda başarılı olduk. Bazı hizmetleri ilçelere kaydırdık. İskenderun’daki hastanemizi hızla devreye aldık. Biliyorsunuz Defne Devlet Hastanesi’nin temelini atmıştık. O da bitmek üzere. Zannederim birkaç hafta içinde hizmete alacak noktaya geliriz. Bir büyük hastanemizin ihalesini de tamamlama aşamasına geldik. Onu da hızla bitirteceğiz. Sağlık hizmetlerini minimum eksikle yapmaya çalışıyoruz ama başka sorunlar da var.” dedi.
Bu sıcakta çadır ve konteynerde kalmak
- İnsanlar çadırlarda ya da konteynerlerde kalıyor. Bu sıcakta. Güneşin altında. İçerde durulmuyor, dışarda durulmuyor. Air condition haliyle yok. Dayanılır gibi değil. Kalıcı konutları bir an önce bitirmemiz lazım.
Kışı çadırda geçirmemeliler
- Bu yaz hali. Bir de önümüzde kış var. Çadırlarda bir kış geçmemeli. Bir an önce kalıcı konutlara taşınmaları gerek.