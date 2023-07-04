Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iç acıtan deprem bölgesi tespitleri! Çok ciddi sorunlar var, çadır, konteyner konut, su..

- Dediğim gibi sağlık alanında sorunlar minimal. Yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hastanelerimizin yerine sahra hastaneleri kurduk biliyorsunuz. Eğitim Araştırma çok yük kaldıran bir hastane idi. Ne yazık ki, kullanılamaz hale geldi ama büyük bir sahra hastanesi kurarak onun yokluğunu hissettirmemeye çalıştık. Büyük oranda başarılı olduk. Bazı hizmetleri ilçelere kaydırdık. İskenderun’daki hastanemizi hızla devreye aldık. Biliyorsunuz Defne Devlet Hastanesi’nin temelini atmıştık. O da bitmek üzere. Zannederim birkaç hafta içinde hizmete alacak noktaya geliriz. Bir büyük hastanemizin ihalesini de tamamlama aşamasına geldik. Onu da hızla bitirteceğiz. Sağlık hizmetlerini minimum eksikle yapmaya çalışıyoruz ama başka sorunlar da var.” dedi.