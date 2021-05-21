Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokakta yalnızken maske takmayın!

Koronavirüsle mücadelede 17 günlük tam kapanma döneminde yüzde 70'leri bulan bir rahatlama sağlandı. Tam kapanmanın ardından 'tam rahatlama' ufukta gözüktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Recep Demirhan'dan tam rahatlamayla ilgili tarih geldi. Bakan Koca ayrıca bugünden itibaren sokakta maske takılmamasının şartını açıkladı. İşte o kritik açıklamalar..