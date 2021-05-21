Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sokakta yalnızken maske takmayın!
TÜRKİYE Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, sokakta maske takma zorunluluğuyla ilgili bomba kararı duyurdu. Bakan Koca, "illa maske takmanız gerekmiyor" deyip şartını açıkladı...
Koronavirüsle mücadelede 17 günlük tam kapanma döneminde yüzde 70'leri bulan bir rahatlama sağlandı. Tam kapanmanın ardından 'tam rahatlama' ufukta gözüktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Recep Demirhan'dan tam rahatlamayla ilgili tarih geldi. Bakan Koca ayrıca bugünden itibaren sokakta maske takılmamasının şartını açıkladı. İşte o kritik açıklamalar..
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, tam kapanma sürecinin vaka sayılarına olan yansımalarını açıkladı. Tam kapanma sürecinin vaka sayılarına çok olumlu yansıdığını belirten şöyle devam etti:
Covid-19 polikliniklerine başvuru yüzde 80, pandemi yataklı servislerinde Covid 19 nedeniyle yatan hasta sayısı yüzde 60-70 civarında azaldı. Bir ara yüzde 90'larda olan yoğun bakım oranları yüzde 35'lere kadar indi. Toplamda yüzde 70 düzeyinde bir azalma söz konusu."
"65 yaş üzerinde aşıya ciddi bir rağbet olduğu halde yaş grubu aşağı doğru indikçe bu oran yüzde 50'lere kadar düşmeye başladı."