Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda Hatay'da! 40 yıllık sorunlar çözülecek

“Öncelik yaşam şartlarını düzenlemek”

Fahrettin Koca açıklamasında önceliklerinin yaşam şartlarını düzenlemek olduğunu belirtip, “Hatay’ın sorunları büyük. Bundan sonraki süreçte, ilk planda yapmayı hedeflediğimiz, yaşama şartlarını düzenleme çabası içerisinde olmak. Bunun dışında tarihi dokusuyla, kültürel yapısıyla, korunarak yeni Hatay’ı inşa etmek olacaktır." Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada özellikle ifade ettiği şekliyle. İlk etap konutların 1 yıl içerisinde teslimi planlanıyor. Yapılması gereken 197 bin konutun olduğunu biliyoruz. 40 bina yakın konutunda ihalesinin yapıldığını biliyoruz. En erken teslimi noktasın dada bizler takipçisi olacağız.” dedi.