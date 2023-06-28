Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda Hatay'da! 40 yıllık sorunlar çözülecek
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'na 6 Şubat depreminin en büyük yıkımlardan birine neden olduğu Hatay'da girdi. Koca, bayram namazı sonrası mezarlık ziyareti yapıp, vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara bayram hediyesi dağıttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram namazını Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı. Bakan Koca, bayram namazından sonra Narlıca Mezarlığını ziyaret etti, burada dua etti. Bakan Koca, yapımı tamamlanan, devam eden ve ihalesi yapılan hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte Hatay’ın 30-40 yıllık sağlık sorunu kalmayacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı namazını 6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan Hatay’da Hacı Cuma Kahraman camisinde kıldı. Bakan Koca namaz çıkışı çocuklarla ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada bir basın açıklaması yaparak herkesin bayramını kutladı.
Buruk bir bayram yaşadıklarını dile getiren Koca, “6 Şubat Maraş-Hatay depremi üzerinden 143 gün geçmiş oldu. Bir felaketin acılarını yaşıyoruz. İlk günden itibaren Hatay’da olmaya gayret ettik. Kederliyiz çünkü çok canımızı kaybettik. 50 binin üzerinde vatandaşımız vefat etti. Hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum.” dedi.
“Öncelik yaşam şartlarını düzenlemek”
Fahrettin Koca açıklamasında önceliklerinin yaşam şartlarını düzenlemek olduğunu belirtip, “Hatay’ın sorunları büyük. Bundan sonraki süreçte, ilk planda yapmayı hedeflediğimiz, yaşama şartlarını düzenleme çabası içerisinde olmak. Bunun dışında tarihi dokusuyla, kültürel yapısıyla, korunarak yeni Hatay’ı inşa etmek olacaktır." Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada özellikle ifade ettiği şekliyle. İlk etap konutların 1 yıl içerisinde teslimi planlanıyor. Yapılması gereken 197 bin konutun olduğunu biliyoruz. 40 bina yakın konutunda ihalesinin yapıldığını biliyoruz. En erken teslimi noktasın dada bizler takipçisi olacağız.” dedi.