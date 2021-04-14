Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sadece iki ilde vakalar düştü 79 ilde vakalar fırladı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 3-9 Nisan'ı kapsayan verilere göre, ülke genelinde 79 ilde Kovid-19 vaka sayısı artarken Samsun ve Ardahan'da azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış olan 5 il ile en az artış olan iki ili paylaşıp uyarılarda bulundu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan ise vakaların yüzde 45'inin İstanbul'da olduğunu açıkladı. Risk haritasında tek mavi il kalmazken, durum giderek daha da ağırlaşıyor.